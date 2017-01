«Havila Subsea» ut av opplag

Havila Shipping melder at de har inngått kontrakt med Haugesund-selskapet Reach Subsea for fartøyet «Havila Subsea».

Skipet som har ligget i opplag på Leine en tid vil i følge rederiet være klart til å gå inn på kontrakt i løpet av mars. Kontrakten med Reach Subsea har en varighet på tre år, og kommer med to opsjonsperioder, hver på ett år.

– Jeg er godt fornøyd med å få på plass denne kontrakten. Der er ikke mange subsea-kontrakter i markedet for tiden. I en tid da markedet flommer over av ledige skip, blir et av Havila Shippings viktigste skip tildelt en slik kontrakt. Det sier noe om kvaliteten på skipet, skipseier, men også om kvaliteten på våre mannskaper, mener administrerende direktør i Havila, Njål Sævik i en pressemelding.

Reach vil mobilisere ROV og annet kartleggingsutstyr om bord som representerer et tjenestespekter for prosjekter innen IMR, inspeksjon, lett konstruksjon og fornybar energi, heter det i meldingen.