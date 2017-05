Havila PSV forlenger med Mærsk

Havila Shipping melder til Oslo Børs at de har forlenget kontrakten for ett av sine fartøy med Mærsk Olie & Gas.

PSVen «Havila Clipper» har fått forlenget sin kontrakt det danske selskapet med en fast periode på seks måneder og en opsjon på ytterligere seks måneder. Kontrakten er en direkte forlengelse av eksisterende kontrakt.

Selskapet har også sikret arbeid for PSV-fartøyet «Havila Borg» med Peterson Den Helder BV for 7 uker med mulighet for forlengelse i 3 uker.

Selskapet opplyser i meldingen at begge kontrakter er inngått på markedsvilkår.