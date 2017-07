«Havila Fortune» ut av opplag

Havila Shipping i Fosnavåg melder at nok et skip er på vei ut av opplag etter at PSVen «Havila Fortune» har landet kontrakt med Mærsk Olie & Gas.

Kontrakten med Mærsk gjelder flytting av folk til og fra ubemannede stasjoner for vedlikehold. Jobben har en varighet på 60 dager, kontrakten kommer med en opsjon på ytterligere 30 dager forlengelse.

– Det er selvsagt bra for oss å få skip ut av opplag. Denne kontrakten er blant de mest lønnsome vi har hatt på en PSV på en god stund, opplyser administrerende direktør Njål Sævik i en pressemelding.

Når «Havila Fortune» nå går ut i arbeid, har rederiet kun fem fartøyer liggende igjen i opplag.