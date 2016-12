Havbrukskontrakt til Farstad

Farstad Offshore har blitt tildelt kontrakt for komplett fortøyningsinstallasjon og oppankring av Ocean Farmings, halvt nedsenkbare offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Det skriver Farstad Shipping i en børsmelding. Ocean Farming er et heleid datterselskap av SalMar.

Kontrakten innebærer både prosjektledelse og gjennomføring av offshoreoperasjonene, og det vil bli benyttet AHTS -fartøyer fra Farstad Shippings Nordsjøflåte som går i spotmarkedet.

Oppstart av kontrakten er forventet å finne sted i løpet av første halvår 2017.

– Vi har en omfattende erfarings- og kunnskapsbase i selskapet knyttet til fortøynings- og oppankringsoperasjoner offshore, og som har vært avgjørende for å sikre oss denne kontrakten, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

– Introduksjonen av havbasert offshore fiskeoppdrettsanlegg av denne størrelse og design åpner også et nytt marked for utnyttelsen av store AHTS-skip. Vi er svært tilfreds med å bidra til at dette pilotprosjektet blir en suksess, og ser frem til den videre utvikling av dette markedet, avslutter Bakken.

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.