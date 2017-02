Havbruksfolk på sikkerhetskurs

Første kull med sjøfolk innen havbruksnæringen har fullført myndighetspåkrevet sikkerhetskurs ved Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR).

Personell fra Marine Harvest og KB Dykk utgjorde de to største gruppene i første pulje. Kurset er direkte resultat av et myndighetskrav. I utgangspunktet omfatter kravet fra Sjøfartsdirektoratet alt personell på fartøy under 15 meter som inngår i alarminstruksen.

Kurset ved Sikkerhetssenteret er fordelt over fem dager med både teori og praktiske øvinger tilrettelagt for havbruk og marine næringer.



Krav fastlagt i STCW-78 med endringer, inkludert 2010 Manila-endringene, dekkes av opplæringen.

Skreddersydde løsninger

– Fra vår side legges det opp til skreddersydde løsninger på kurset. Vårt mål er at vi sammen med aktørene i næringa skal finnes gode løsninger på aktuelle krav og tilhørende behov for den enkelte virksomhet, sier kursansvarlig Helge Andersen ved Sikkerhetssenteret i en pressemelding.

Det aktuelle kravet fra Sjøfartsdirektoratet ble innført allerede i 2012, men kontroll av aktører i havbruket med ansatte på sjøen er så langt ikke blitt fulgt opp. – Det primære er at myndighetskravet dekkes. Samtidig mener vi at kurset vil gjøre våre folk både «skarpere» og bedre i den daglige tjenesten, sier daglig leder Ola Krystad i KB-Dykk.

Vesentlig fleksibilitet

Serviceselskapet med hovedbase i Rørvik/Nærøysundet hadde med fem deltakere i det første kurset, og planlegger å la alle sine i dag om lag 55 sjøfolk gjennomføre kurset.

– Vi verdsetter ikke minst at Sikkerhetssenteret er fleksible og evner å imøtekomme ønsker som vi som havbruksaktør kommer med, sier Krystad. For KB-Dykk står kursing og faglig oppdatering av eget personell høyt på prioriteringslista.

Sjøredning, førstehjelp og øving på brannfelt er tre praktiske øvelser som er inkludert over de fem dagene. Foruten deltakere fra ulike grener i havbruksnæringa, var også et par selvstendig næringsaktører med på kurset; som ikke forutsetter noen særskilte forkunnskaper.