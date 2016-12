Harding tildelt kontrakt med Hurtigruten

Harding Safety har vunnet kontrakten om leveranse av livredningsutstyr til de nye Hurtigrute-skipene, det skriver selskapet i en pressemelding.

Leveransen til hvert av skipene, som har fått navnene «Fridtjof Nansen» og » Roald Amundsen» består av to livbåter med tilhørende daviter, to tenderbåter med daviter, to hurtiggående MOB-båter med daviter, samt ferdigstilling og igangsetting av systemene om bord.

I tillegg til skipene som nå er under bygging har Hurtigruten en intensjonsavtale med Kleven på ytterligere to skip. Harding har fremforhandlet en pris også for disse skipene.

– Det har vært ekstremt tøff konkurranse om denne kontrakten med mange nasjonale og internasjonale tilbydere på banen. Som en norsk aktør på et prosjekt der både verft og sluttkunde er norske, har det vært viktig for oss å vise at vi fortsatt kan vinne de viktigste kontraktene her til lands, sier Robin Holmedal Pedersen, salgsansvarlig for Norge i meldingen.

Sammen om leveransen

I sommer ble Harding kjøpt opp av den østerrikske Palfinger-gruppa, og MOB-båtene med tilhørende daviter i utstyrspakkene Hurtigruten får kommer fra Palfingers sortiment. Leveransen blir dermed en av de første fellesleveransene fra Harding og Palfinger.

Hver av båtene skal utstyres med: