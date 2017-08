H.K.H Kronprins Haakon til Aqua Nor 2017

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen vil være til stede på den offisielle åpningen av Aqua Nor 2017 i Trondheim 15. august 2017 klokken 10:30.

Den offisielle åpningen står Fiskeriminister Per Sandberg for, og i tillegg vil både Trondheims ordfører Rita Ottervik og styreleder for Stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord, holde innlegg.

– Det er langt fra første gang Kongehuset viser sin støtte til teknologimessene Nor-Fishing og Aqua Nor. Helt siden Kong Olav åpnet den aller første fiskeriutstillingen i 1960 har Kongehuset velvillig stilt opp på messene, faktisk har 19 av 45 messer blitt åpnet med medlemmer av Det Norske Kongehuset til stede. Det er fjerde gang Kronprins Haakon er til stede når messen åpnes i Trondheim, melder arrangørene.