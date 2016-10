Grieg og Gearbulk går sammen om tørrbulk

Grieg Star og Gearbulk melder i dag at de slår seg sammen i en joint venture med nytt tørrlastrederi.

Det nye rederiet som vil operere over 130 fartøy får sitt hovedsete i Bergen. Grieg og Gearbulk vil beholde eierskap og teknisk drift på skipene.

– Vi ser på våre to operasjoner som komplementære, noe som gjør dette samarbeidet til et naturlig neste skritt for våre selskaper. I et stadig mer konkurranseutsatt marked, tror vi denne nye enheten vil ha størrelsen til å bygge og opprettholde en allsidig og selvstendig shippingtjeneste, sier Camilla Grieg, administrerende direktør i Grieg Star i en pressemelding.

Gearbulk eier 65 prosent, mens Grieg Star eier 35 prosent. Toppsjef blir Rune Birkeland som i dag er administrerende direktør i Grieg Logistics, og styreleder blir Gearbulks Kristian Jebsen.

– Denne avtalen representerer våre selskapers intensjon om å bygge et bedre tjenesteutvalg for våre kunder. Antallet fartøy og ruter kombinert vil gjøre det lettere for kundene å finne tjenester som passer deres behov, sier Jebsen, konsernsjef og styreleder i Gearbulk.

Rederiet som ennå ikke har fått navn vil bli opprettet som et selvstendig norsk selskap og forventes og være i full drift i løpet av første halvår 2017.