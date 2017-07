Greenpeace-skip på tokt i Barentshavet

Greenpeace-fartøyet «Arctic Sunrise» er disse dager på tokt i Barentshavet for å demonstrere mot Statoils oljeboring i nord.

Skipet som har hjemmehavn i Amsterdam er nylig renovert etter en episode i 2013, og ankom i dag Tromsø. Følg skipet på Twitter her.

På sine hjemmesider skriver miljøorganisasjonen at de i løpet av sommeren vil besøke Bjørnøya, riggen «Songa Enabler», Natur og Ungdoms sommerleir i Lofoten, samt studere områdene i Arktis der Statoil skal bore etter olje.

– Dette er olje som klimaet ikke tåler. Den ene brønnen, Korpfjellbrønnen, er det nordligste som er boret noen gang, og den ligger utenfor norsk sone. Dette gjør Statoil til det mest aggressive oljeselskapet i verden, , sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge til VG.

Statoil har begynt boringen av to av brønnene, Greenpeace vil i følge VG stoppe boringen av de tre gjenværende.

– Alle brønner er planlagt med hensyn til miljø og dyreliv, derfor bores de i en bestemt rekkefølge ut fra årstiden slik at vi reduserer risiko mest mulig. Brønnen nærmest Bjørnøya, Koigen Central, er lagt til sent om sommeren nettopp av hensyn til klekkesesong for sjøfugl, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil til VG.

Eek legger også til at det ikke er ulovlig å demonstrere, men påpeker at det er ulovlig å ta seg om bord i en rigg.