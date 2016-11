Godkjenner norsk støtteordning for sjøtransport

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gitt grønt lys for en norsk støtteordning for sjøtransport som skal fremme mer miljøvennlig frakt.

Støtteordningen er ment å sette fart i utviklingen av miljøvennlig energiteknologi og oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår frakt langs veiene og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.

Av en fersk rapport utarbeidet av DNV GL for Norges Rederiforbund fremgår det tydelig at intermodale sjøtransportsystemer har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte systemer for samme godsmengde. – For de valgte scenariene viser analysene våre at ved overføring av gods fra vei til sjø med skip som bruker LNG som drivstoff, vil energiforbruket reduseres med mellom 41 og 74 prosent mens CO2-utslippene reduseres med 54 til 80 prosent, sa Eivind Dale som presenterte rapporten til skipsrevyen.no.

Siri Hatland, administrerende direktør i Kystrederiene, kommenterer det som svært positivt at ESA har gitt grønt lys til ordningen. – Dette kan føre til at mer gods går sjøveien og at nye ruter kan komme til, sier hun. – Vi deltar i Grønt Kystfartsprogram med en pilot om å flytte transporten av laks fra land til sjø. Den nye incentivordnigen kan helt klart være aktuell i denne sammenheng, så dette blir spennende!

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova lanserte prøveordningen i mai i år, og målet var å lyse ut første runde i et prøveprosjekt i høst.

Med gårsdagens godkjenning fra ESA kan støtteordningen nå innføres tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner.