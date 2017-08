Gode tall for Larsnes Mek. Verksted

Larsnes Mek. Verksted hadde en stor omsetningsvekst i 2016, og økte med hele 232,5 millioner kroner – Vi er godt fornøyd med året 2016. Vi har hatt full sysselsetting og prosjektene har gått som forventet. Cirka 5 % av omsetning i resultat før skatt er vi fornøyd med, sier Jarle Gunnarstein, administrerende direktør til kyst.no.

Av: Therese Soltveit, kyst.no.

Larsnes Mek. Verksted har hatt høy aktivitet hele året med blant annet levering av to nybygg, bygg nr 55 «Ro Server» i mai og bygg nr 56 «Ro North» i november i tillegg til en god del reparasjon- og vedlikeholdsoppdrag.

Sunnmøre selskapet Larsnes Mekaniske Verksted hadde en omsetning på 488 millioner kroner i 2016, sett mot 255,5 millioner året før. Dette er en økning på 232,5 millioner kroner. Driftsresultatet hadde en økning på 16,8 millioner kroner, og gikk fra 8,2 millioner til 25 millioner i 2016.

– Vi er godt fornøyd med året 2016. Vi har hatt full sysselsetting og prosjektene har gått som forventet. Cirka 5 % av omsetning i resultat før skatt er vi fornøyd med, sier Jarle Gunnarstein, administrerende direktør i Larsnes Mek. Verksted.

– Hva er ambisjonene for 2017? ​

– Vi håper å ha omtrent samme omsetning og samme resultat som 2016, opplyser verftssjefen til kyst.no.

Bra overskudd

16,2 millioner kroner av overskuddet til selskapet i 2016 skal overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen til selskapet er 54,4 millioner, sett mot 38,1 millioner året før.

Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd etter skatt på 18,2 millioner. Det ble i 2016 tatt ut to millioner i utbytte. Verftssjefen sier at de ikke gav noe bonus til de ansatte denne gangen, men påpeker at det kan bli aktuelt i fremtiden.

Verftet bygger og investerer i nye fasiliteter. Sokkelen til ny rørhall, maskinverksted og lager er ferdig. Bilde tatt 30 juni. Foto: Larsnes Mek. Verksted.

– Hvordan vil du oppsummere og si første del av 2017 har vært?

– Første halvdel av 2017 har vært høy aktivitet med to større ombygginger i tillegg til levering av bygg nr 57 Ro West. Vi holder for tiden på med bygging av en ny brønnbåt bygg nr 62 til Rostein. Skroget kommer i slutten av november og selskapet skal levere båten i slutten av april 2018, forteller han kyst.no.

– Nå holder vi på med utrustning av bygg nr 58 Sander Andre som skal levers i midten av november. I tillegg kommer bygg nr. 60 Gunnar K om 5-6 uker og som skal leveres årskiftet 2017. I mars 2018 kom bygg nr 61. Hovden Viking som vi skal levere sommeren 2018. Bygg nr. 59 Nordhavet skal forlenges og får utsatt levering til september/oktober 2018, forteller Gunnarstein.

Bygger ny rørhall

Når det gjelder hvilke investeringer selskapet har gjort i år som kan påvirke regnskapet for 2017, opplyser han at de holder på med bygging av ny rørhall og maskinverksted/lager som skal være ferdig i slutten av året. I tillegg utfører de en god del utskifting av elektrisk anlegg.

– Har dere nylig ansatt flere i selskapet?

– Vi holder på å ansette en leder innen regnskap og økonomi. I tillegg skal maskinformann over i ny stilling så vi skal ansette ny maskinformann, i tillegg er vi på jakt etter en snekker, forteller han.

Godt år for sysselsettingen

Sykefraværet til bedriften utgjorde 2,5 % av totale lønnskostnader, og det har ikke forekommet noen alvorlige skader eller uhell i 2016.

Styret melder at 2016 var et godt år vedrørende sysselsettingen. Med de fast ansatte og innleid personell, har selskapet på det mest hektiske vært oppe i 190 sysselsatte i produksjonen. Pr. 31.12.16 var 50 personer ansatt i bedriften. Fem kvinner og resten menn. Styret består av fem medlemmer, en kvinne og resten menn.

Saken har vært omtalt tidligere på kyst.no / skipsrevyen.no, uten kommentarer fra selskapet.