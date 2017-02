GMC og Tranberg inngår samarbeidsavtale

GMC Maritime og Tranberg har inngått avtale om samarbeid for å kunne tilby komplette løsninger til alle typer skip og rigger som trenger modifikasjon eller tilpasning for å kunne operere i kaldt klima. Det melder selskapene i en pressemelding.

Partene utfyller hverandre godt, Tranberg hatr levert egnede systemer til over 60 fartøyer i Norge og internasjonalt, mens GMC har opparbeidet seg god kompetanse på retningslinjer og lovverk for operasjon i kaldt klima.

-Tranberg er tungt involvert i vinterisering av et stort nybyggprosjekt for Kawasaki i Japan. Installasjonsarbeidet av dette systemet ver svært omfattende, og dette kan gi store muligheter for GMC, som allerede vært involvert i store prosjekter for operasjon i Barentshavet.

– Sammen blir vi en komplett leverandør til verft, rederier og riggeiere over hele verden. Vi ser frem til å promotere vårt nye oppsett, sier CEO Thomas Linkenheil i Tranberg AS og Vice President Knut Høiland i GMC Maritime AS.