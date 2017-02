GMC og Halvorsen Power Systems samarbeider om fartøysombygging

GMC Maritime og Halvorsen Power Systems skriver i en pressemeldig at de har inngått et samarbeid for fartøys-ombygging.

Dette er det andre samarbeidet GMC inngår på kort tid, forrige uke kom nyheten om at skulle samarbeide om vintersingsløsninger med Tranberg.

GMC og Halvorsen Power Systems skal samarbeide om å tilby komplette løsninger for ombygging av alle type fartøyer til miljøvennlig drift.

– I første omgang er de store norske ferjerederiene potensielle kunder for slike ombygginger sier Knut Høiland i GMC Maritime i meldingen.

– Men vi tror på et voksende marked for ombygging til mer miljøvennlige løsninger på alle typer skip – både nasjonalt og internasjonalt, skriver partnerne videre i meldingen.

Halvorsen Power Systems har siste årene utviklet hybrid systemer for å redusere utslipp, redusere drivstoff forbruk og øke effektiviteten på fartøyer og andre energikrevende installasjoner.