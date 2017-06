– Gjør dere klar til alvorlige rystelser

Nor-Shipping: Analytiker Tony Seba kan med en viss rett kalles kongen av rystelser, eller i det minste teorien om rystelser. Det er i møte mellom ny teknologi og gamle løsninger rystelsene oppstår. De kan være nådeløse og brutale. – Vær forberedt, er rådet.

Tony Seba er blitt verdensberømt etter å ha utgitt flere bøker der han gjentar budskapet om rystelser. Nå snakker han om de miljøvennlige rystelsene. Og mannen fra USA har nok av eksempler å øse av.

– I 1985 fikk konsulentselskapet McKinsey et oppdrag om å gjennomføre en markedsanalyse for hvor mange mobilabonnement det ville være i 2000. Det var den gangen en mobiltelefon veide mange kilo. Deres konklusjon var 900 000 abonnement. I 2000 var det 109 millioner mobilabonnenter i USA, forteller Tony Seba.

Han legger til at folk i McKinsey er smarte mennesker i en smart organisasjon, men at smarte mennesker har en lei tendens til å ta feil. Han går over til neste tema som er smarttelefoner som kom i 2007. Og hvor ble et forresten av Nokia og de andre? De klarte ikke rystelsene. Sammen med fotofilmprodusenten Kodak og en rekke flere selskaper tålte de ikke rystelsene som ble skapt av smarttelefonene fra Apple og Google.

Bil eller El-bil

Et annet tema Seba bruker mye tid på er elektriske biler og ikke minst autonome kjøretøy. Han er overbevist om at dette er bransjer som skal gjennom enorme rystelser i fremtiden. Henvendt til rederier som har spesialisert seg på å frakte biler, ber han om at de virkelig må ta sine forholdsregler. Hvorfor? Jo, fordi bilproduksjonen vil falle med 70% i nær fremtid, ifølge Seba. Det er noe han mener vi ikke bør bli lei oss for da en bil brukes kun 4% i levetiden. Resten – 96% av tiden – står den i ro og opptar en parkeringsplass. Dette vil endre seg.

– Delingsøkonomien med overnatting (Airb&b) og drosje (Über) har allerede tatt store jafs av disse markedene. Det samme vil skje med privatbilen. Så snart autonome, eller førerløse biler blir vanlig, vil biltransporten gå over til å bli på forespørsel. Man eier ikke sin egen bil lenger, men man bestiller en når man har transportbehov. Det betyr at det vil bli langt færre biler som til gjengjeld får høyere utnyttelsesgrad, forklarer Seba. Han mener at denne overgangen vil skje innen 2030, og de som er forberedt på rystelsene som kommer er de som har de beste forutsetningene for å lyktes.

Autonome el-skip

– Halvparten av driftskostnadene på et skip i dag er energikostnadene. Oljepriser over 25 dollar fatet vil sette oljen ut av konkurransehensyn. Dette vil igjen få konsekvenser for oljenæringen og alle tilstøtende næringer, mener Tony Seba. Han mener at maritime næringer ligger 10 år etter bilindustrien i utvikling.

– Der vi ser at el-bilen overtar og at autonome biler kjører rundt stadig flere steder, er det bare så vidt kommet i gang i maritime næringer, mener han og bruker Tesla som eksempel. En Tesla har 18 bevegelige deler. En konvensjonell bil har 2000. Dette er en utvikling som drives av batteriteknologien, og den blir 14% bedre for hvert år som gå, hevder Seba.