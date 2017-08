Geir Helge Johnsen fikk Fiskeridirektoratets Miljøpris 2017

Geir Helge Johnsen er ein gründer og pionær, og har vore leiar i Rådgivende biologer i 22 år. Gjennom sitt virke som dagleg leiar i Rådgivende biologer har Geir Helge Johnsen satt sitt preg på utviklinga av norsk akvakultur, skriv Fiskeridirektoratet i ei melding.

– Geir Helge Johnsen har bidratt betydeleg til utviklinga av den miljøkompetansen som både forvaltning og næring har hatt bruk for – ikkje minst for at næringa har kunne vekse fram mot det den er i dag, seier fiskeridirektør Liv Homefjord.

Rådgivende biologer AS vart etablert i 1987 og vaks fram frå det gryande og innovative biologimiljøet knytt til akvakultur – ved Universitet i Bergen

Relevant kunnskap

— Tilgang på relevant kunnskap har vore heilt avgjerande for framveksten av norske oppdrettsnæring, seier Holmefjord.

Oppdrett i Norge, spesielt av laks og aure, har nærast vakse fram frå småskalaproduksjon på byrjinga av 70-talet til milliardindustri i dag.

Kunnskapen som er hovudårsaka til dette omfattar både teknologi og naturvitskap – ikkje minst biologi – læra om den levande naturen.

I statuttane til miljøprisen står det at «Fiskeridirektoratets Miljøpris går til innsats som har ført til eller kan gi økt miljøgevinst». Arbeidet som Geir Helge Johnsen har stått i spissen for har gitt stor miljøgevinst for norsk oppdrett.