GC Rieber og Rasmussengruppen etablerer seismikkselskap

GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen har gått sammen i et joint venture og etablert seismikkselskapet Shearwater GeoServices AS.

GC Rieber og Rasmussengruppen vil eie en halvpart hver av det nye selskapet.

-Over en lengre periode har vi vurdert mulighetene for å etablere et seismikkselskap, med utgangspunkt i fire av fartøyene vi allerede eier. I Rasmussengruppen har vi funnet en partner som deler vårt syn på mulighetene seismikkmarkedet byr på for tiden ,og vel så viktig, som deler vår visjon for hvordan Shearwater skal bygges opp og utbikles til en ledende aktør,» soer Irene Waage Basili, administrerende direktør i GC Rieber Shipping i en pressemelding.

Shearwater vil overta fire skip fra GC Rieber – og flåten vil til å begynne med dermed bestå av Polar Empress, Polar Duke, Polar Duchess, and Polar Marquis.

– Shearwater har en moderne, kostnadseffektiv flåte fra start, en erfaren organisasjon og en solid finansiell plattform. Støttet av GC Rieber omfattende bransjeerfaring, tror vi Shearwater har en unik posisjon i markedet som også kan vurdere ytterligere strategiske muligheter, sier Dag Rasmussen, konsernsjef i Rasmussengruppen i meldingen.

Shearwater vil benytte seg av GC Rieber på teknisk og bemanning, og den nye organisasjonen vil bestå av både tidligere Dolphin Geophysical ansatte og nyansettelser.