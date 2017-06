Går den digitale fremtiden i møte

Både Stian Torkildsen og Janne Häkkinen i ABB ser lyst på fremtiden og den lynende teknologiske utviklingen som er på gang i maritim næring.

ABB leverer elektriske fremdrifts- og automasjonssystemer til alle typer skip, helt opp til de store cruiseskipene på200 000 tonn pluss. De har også levert til sagnomsuste «Ship of the Year», som i år ble kabelleggingsfartøyet «NKT Victoria».

– «Victoria» var en stor suksess fra vår side. Vi har en altomfattende pakkeløsning som vi er stolte over å kunne tilby det maritime markedet med total elektrisk fremdrift, automasjon og software for analyse og fjernstøtte. Denne leveransen er et godt eksempel på det vi tilbyr, sier Häkkinen til skipsrevyen.no.

Han vektlegger at denne type fartøy jobber i mange ulike farvann og det gir da en god sikkerhet for skipet når de samme øynene er på det hele tiden fra land, og at dette forbedrer servicen.

Häkkinen og kollega og produktsjef Stian Torkildsen, fremmer digitalisering av bransjen som selskapet nå satser stort på.

-Våre digitale tilbud er et viktig satsningsområde. Det handler mye om automatisering og fjerntilkobling. ABB er veldig kjent for automasjon generelt, selv om vi ikke har vært så fokusert på det maritime markedet som vi er akkurat nå, sier Torkildsen.

Ser slutten for dieselmotor

Torkildsen er helt klar på at alternative energikilder og drivstoff tar en større og større del av kaka.

– Vi har utstyr som passer enhver fartøytype med automasjon, software og konnektivitet til alle forhold og kunder. Vi ser også på hvordan vi kan styre ulike energikilder, ikke bare generatorer og dieselmotorer, men også batterier nå som alt går i den retningen, fortsetter han og får full støtte fra Häkkinen som kan røpe at en stor dieselmotorprodusent har innrømmet at en dag vil den siste enheten bli laget. Det er neste milepæl.

Han legger til at ABB prøver å ha mennesket i fokus i sin omfattende produktportefølje.

– Vi prøver å plassere brukeren i sentrum av dette. Og fokusere på hvordan operatøren av systemet bruker det, slik at de får den informasjonen de trenger og dermed kan operere skipet på en sikker og effektiv måte, sier Torkildsen videre.