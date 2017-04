Gammel offshore-båt blir hospitalskip

Religiøs bevegelse kjøper offshore-skip, setter det inn som hospitalskip i Papua Ny-Guinea.

Norske idealister i den verdensomspennende kristenbevegelsen Medical Ships (New Zealand) Ltd. har kjøpt det 1986-byggede skipet «l’Astrolabe», omdøpt det til «YWAM Liberty» (IMO 8418198), og satt det inn som hospitalskip i Papua Ny-Guinea.

Youth With A Mission er en kristen bevegelse med medlemmer over hele verden. Den norske avdelingen heter Ungdom i Oppdrag hvor fiskebåtreder Leif Steinar Alnes fra Godøya nylig var med og overtok skipet fra forrige eier.

Kontainer-klinikker

Med et mannskap på 62, inkludert tannlege, øyelege, vanlige leger og annet medisinsk personale, rettes innsatsen mot å hjelpe folk på Papua Ny-Guinea. Kontainere om bord skal innredes som klinikker. Youth With A Mission har fra før to hospitalskip i samme område, og anser hjelpebehovet for å være stort.

Sønnen til Leif Steinar Alnes, Jan Oskar Alnes, er kaptein på den av de andre båtene. Men i motsetning til de to andre har nyervervelsen helikopterdekk og dermed kan man utvide rekkevidden for hospitalskipet veldig.

Skipet er på 949 dwt, fører Cook islands-flagg og av historikken ser vi at hun også har operert for Bourbon Offshore Surf.

Bjarte Tonheim fra Spjelkavik er en av lederne i dette arbeidet og forteller til skipsrevyen.no at man vil tilby kadettplasser om bord når skipet er kommet skikkelig i gang med arbeidet sitt.

Mye norsk om bord

Foruten mange norske ildsjeler i dette prosjektet, er det også artig å se at det er mye norsk utstyr om bord. M/S «YWAM Liberty», ex. «Fort Resolution (1986-1988), ex. «Austral Fish» (1988), ex. “Astrolabe” (1988-2017), er bnr. 567 fra Ferguson-Ailsa, Glasgow i 1986. Hun er kjent som et antarktisk forskningsskip med isgående egenskaper og helidekk med utallige turer til og fra forskningsstasjonen Dumont d’Urville i Antarktis. Hun har også seilt gjennom Nordøstpassasjen.

Om bord finner man mange kjente og kjære norske utstyrsnavn. Bjarte Tonheim nevner Tennfjord styremaskin, Ulstein propeller og gir, Brattvaag vinsjer og Kongsberg DP1.

– Det er et skip med en rik historie i Antarktisk som nå skal få være med og bringe håp og liv til en av verdens fattigste nasjoner, sier Bjarte Tonheim til slutt.