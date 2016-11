Furuno satser på sikkerhetssystem til oppdrettsbransjen

Av: Magnus Petersen/kyst.no

Furuno er kanskje mest kjent for radarer og ekkolodd til fiskeri og offshore. Nå satser selskapet også på å utvikle sikkerhetssystemer rettet mot oppdrettsnæringen. De har som mål å nå ut med tilbud til alle redere og verft med nybygg på agendaen.

– Vi har kommet godt i gang og har allerede solgt noen løsninger, sier Marianne Hansen, som er markedsføringsansvarlig i Furuno Norge til kyst.no.

Sikkerhet i høysetet

Tommy Roger Skålvik som er områdesalgssjef, forteller at systemet er skreddersydd mot oppdrettsnæringen. Det varsler og sporer avvik på det meste som foregår i lakseproduskjonen.

– Vi er en totalleverandør av sikkerhetløsninger til oppdrettsnæringen. Systemet vårt virker døgnet rundt, og er helautomatisk.

Løsningen tar også for seg eventuell dokumentasjon til forsikringselskaper, personlig sikkerhet og sikkerhet på anlegget. Han forteller videre at systemet ikke overvåker alle ansatte, men ved avvik, aktiveres full sporing.

– Vi kan detektere ethvert avvik døgnet rundt. Om for eksempel folk ligger i vannet, blir det øyeblikkelig sporing. Det vi forsøker på er å redusere den menneskelige feilkilden. Systemet er helautomatsik, sånn at man skal slippe å måtte huske å lade eller gjøre andre forberedelser. Det går helt automatisk, sier han til kyst.no.

Akkurat nå har de ikke en stor kundebase, men sier de har sett en trend på økende etterspørsel.

– Akkurat nå arbeider vi med fem til ti kunder, og samarbeider med flere store aktører.

Nye tider

Selv om selskapet primært har vært en service og utstyrsleverandør av navigasjons-, kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr, til både norske, russiske og brasilianske verft og redere, har bedriften også merket effekten av trasige tider i offshorebransjen.

– Vi tenker positivt, og vi må jobbe på som alltid! Vi har mange nyheter i år så det er spennende! 2016 har vært et bra år for salg til fiskeriflåten, og spesielt Nor-Fishing var en kjempesuksess for oss! sier markedsføringsansvarlig Marianne Hansen.

Hansen opplyser at når det gjelder offshoresegmentet, skal de satse på retrofit og service.– Det fortsatt mange båter der ute, understreker hun.

Satser på nybygg

Hun forteller at sammen med Furunos 46 forhandlere er målet at de skal gi alle verft og redere et Furuno-tilbud, før det blir tatt en avgjørelse på utstyr på planlagte nybygg.

– Bra service og oppfølging er nøkkelen til suksess. Ellers så skal vi være flinkere på å besøke båtene som kommer til havn, og se hva behovet deres er, avslutter Hansen.