Fra brannsjef til havnesjef i Bergen

Styret i Bergen Havn har funnet Inge Tangerås etterfølger, brannsjef Johnny Breivik (50) blir ny havnedirektør i Bergen.

– Jeg er svært glad for at vi i dag kan presentere styrets innstilling til ny havnedirektør i Bergen. Johnny Breivik er en tydelig og offensiv leder som kan vise til svært gode resultat både i brannvesenet og i tidligere lederjobber han har hatt, sier styreleder Jan Erik Kjerpeseth i Bergen og Omland Havnevesen i en uttalelse på Bergen Havns hjemmesider.

Også administrasjonsleder i BOH, Stein Hauge, har vært med å ansettelsesprosessen, og føler seg sikker på at styret har funnet rette mann til jobben.

– Jeg er utrolig lettet over at vi får på plass en permanent leder i havnevesenet. Jeg har tro på at Johnny Breivik har de rette egenskapene for å utvikle organisasjonen videre til det beste for våre eiere, byen og samfunnet for øvrig, sier han på Bergen Havns nettsider.

Tidligere havnedirektør, Inge Tangerås ble sagt opp fra sin stilling i slutten av mars, og det har i følge Bergensavisen vært 22 søkere til stillingen.