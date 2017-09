Fra Bergen til Kvarøy i tre knop

Kvarøy Fiskeoppdrett på Helgeland kan i neste uke hilse velkommen sin nye fôrflåte fra Marine Construction i Bergen som nå er på vei nordover.

Av Gustav-Erik Blaalid & Therese Soltveit

Flåten som nå er på vei nordover skal til oppdrettsselskapet Kvarøy Fiskeoppdrett, og er levert av Marine Construction fra Bergen.

Flåten slepes av «Abramis», ett av fartøyene i flåten til Trondhjem Buksér AS som har totalt fire taubåter. «Abramis» har en trekk-kraft på 32 tonn.

– Det går med rundt tre knops fart nordover, sier daglig leder i Trondhjem Buksér AS, Paul Myhre til kyst.no.

Han forteller at selskapet har stadig flere oppdrag der slep av arbeidsplattformer og fôrflåter til oppdrettsnæringen står på programmet.

– Og disse flåtene blir jo bare mer og mer avanserte og velutstyrte, legger han til

Vil du følge slepet på vei nordover, se AIS her.

Daglig leder Alf-Gøran Knutsen sier til kyst.no at dette er flåte nummer tre i rekken for de, og opplyser at den skal plasseres på lokaliteten Selsøyvær i Nordland.

– Vi er opptatt av kvalitet og har derfor valgt å gå over til betongflåter. Denne fôrflåten gir oss større plass og vi er fornøyde med de tidligere flåtene av denne typen.

Vil ha en fjerde flåte

Knutsen sier de nå er i dialog med Marine Construction om bygging av en fjerde flåte.

– Vi ønsker å bytte ut alle flåtene våre til betongflåter. Så nå er er det kun den fjerde og resterende flåten som ikke har dette per i dag. Vi mener betongflåter er bedre for vårt behov.

Dåp av flåten sier Kvarøy-sjefen vil skje etterhvert, men påpeker at de vil prioritere å få den i gang på lokalitet.