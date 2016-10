Forventer en vesentlig økning i bruk av landstrøm

En ny søknadsrunde for Enova-penger til landstrøm har kommet og gått. Nå venter alle spent på resultatet. Men hvor hyppig brukes verdens første anlegg for offshore-landstrøm egentlig?

-I år har landstrømskontaineren så langt vært i bruk 101 dager av 284 timer så langt. Dette gir en utnyttingsgrad på 35%, sier Even Husby, prosjektleder, miljø, i Bergen og Omland Havnevesen til Skipsrevyen.no.

I dag ligger prisen for bruk på 1 kr/kWh eks. mva, et prisnivå Husby mener er lavere enn kostnadene ved å kjøre egne strømkilder. Ikke minst er det bedre både for arbeidsmiljøet med mindre støy og for klimaregnskapet, mener han.

Husby synes det er litt for tidlig å komme med en lønnsomhetsanalyse for testpunktet på Skolten, men mener installasjonen har kommet for å bli, og at næringen viser en økende interesse for landstrøm.

-Med ankomsten av landstrømsgrensesnitt for KL Sandefjord og KL Saltfjord fra K-Line, regner jeg med at utnyttingsgraden vil øke vesentlig, sier Husby. Han anslår at disse vil være klare i oktober/november.

Per i dag er det Skandi Vega og Solstad-fartøyene Normand Ranger og Normand Prosper som benytter seg av strømuttaket på Skolten.

I midten av september gikk fristen ut for å søke om støtte i Enovas siste utdelingsrunde. Til tross for at de i forrige runde ikke ble skjenket et rødt øre har Bergen Havn sendt inn nye søknader, både gjennom Hurtigruten og for 10 offshore-landstrømanlegg i området rundt Festningskaien, Skolten og Bontelabo. Offshoreskip som går i spot-markedet og ofte ligger til kai er de det er mest lønnsomt å tilby strøm.

– Vi har veldig lyst til å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene, men det er mer kostbart med høyspent. Med en relativt kort cruisesesong fra mai til august kommer regnestykket dårlig ut etter kriteriene i konkurransen om Enova-kronene, sier Husby.