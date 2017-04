Første spanskbyggede SOV’er går til norsk reder

Det spanske verftet Astilleros Gondan leverte tidligere i år forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» til sine norske eiere. Snart sjøsettes en avansert SOV for Østensjø Rederi.

Les også: Bli med om bord i «Dr. Fridtjof Nansen»

Krevende norske rederier tar levering av svært avansert tonnasje fra det anerkjente spanske skipsverftet i Asturies på nordvestkysten av Spania. Referanselisten til norske rederier omfatter forskningsskip, fiskebåter, frysetrålere, taubåter og offshore-skip av ulikt kaliber.

Boligskip for vindteknikere

Gondan sine bnr. C470 og C471 for Østensjø Rederi har levering hhv. i desember i år og høsten 2018. Begge disse «Edda»-båtene er Gondans første leveranser for det spesialiserte offshore vindpark markedet. Fartøyene vil fungere som bolig- og moderskip for vindturbin teknikerne mens de utfører service- og vedlikeholdsarbeider på vindmøllene.

Søsterskipene utrustes med et 23 meter langt hivkompensert gangveisystem som skal sikre trygg overføring av personell fra skip til installasjon. Nybyggene får D/E fremdriftssystem fra Rolls-Royce med fire MTU hovedmotorer, hver på 2240 kW. Innredning for 60 personer og lengde oa på 81,10 meter med 17 meter bredde.

Lite marked

Les også: Vant vindkontrakt – behov for 30-40 fartøy i Nordsjøen

Internasjonalt er markedet for denne skipstypen fortsatt lite, og avgrenset til Nordsjøen. Etter hva Skipsrevyen erfarer skal det være seks slike skip i operasjon, hvorav Ulstein Verft har levert to. Les omtalen av SOV «Windea La Cour» og tidligere i vår ble søsterskipet «Windea Leibnitz» døpt ved Ulstein Verft.