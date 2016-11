Første norske fartøy med polarsertifikat

Simon Møksters forsyningsskip «Stril Polar» ble det torsdag det første norske skipet som fikk overlevert polarsertifikat fra DNV GL etter godkjent inspeksjon.

Det var Bodil Pedersen, senioringeniør fra Sjøfartsdirektoratet og Jon Rysst, visepresident og leder av DNV GL – Maritime, Region Nord Europa som stod for utdelingen, etter at inspeksjonen av fartøyet i Aberdeen denne måneden konkluderte med at «Stril Polar ikke hadde noen avvik.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Stril Polar»

Fartøyet ble dermed det første norske skipet med Polarkode-sertifisering, Viking Supply Ships «Magne Viking» ble tidligere i år det aller første skipet med polarkode sertifisering.

Satser på de nordlige breddegrader

– Simon Møkster Shipping har i mange år hatt som strategi å operere i kalde og røffe farvann fremfor satsinger i områder som Brasil eller Australia, sier administrerende direktør Anne Jorunn Møkster i en pressemelding.

– Når vi nå har implementert Polarkoden for M/V Stril Polar, gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er godt ivaretatt. Som følge av det gode samarbeidet vi har hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget forsikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre andre fartøyer også skal bli sertifisert etter Polarkoden, legger hun til.

Les også: Holdt ett døgn i polargodkjent utstyr

IMO Polarkoden er påbudt for alle nye SOLAS-registrerte skip som skal operere i Arktiske og Antarktiske farvann fra og med 1. januar 2017. For eksisterende skip, blir Polarkode-sertifiseringen påbudt etter første fornyelsesinspeksjon fra og med 1. januar 2018. . DNV GL kan, på vegne av Flaggstatene, utstede Polarkodesertifikater for skip som oppfyller kodekravene.