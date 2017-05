Første NFT båt som går Panamakanalen

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Norsk Fisketransport sin brønnbåt «Viktoria Viking» er på ferd mot Canada, og blir selskapets første båt som går via Panamakanalen. Fartøyet skal driftes av Intership og skal operere for Marine Harvest Canada.

Brønnbåten Viktoria Viking har satt kurs mot Vesterled – på vei mot Canada.

I starten av mai gikk fartøyet fra Aas Mek. Verksted As på Vestnes der det har vært inne til reparasjon, og seilte mot Las Palmas for bunkring. Deretter satt mannskapet kursen rett vestover mot Panamakanalen og vestkysten av Canada, Vancouver Island – med beregnet ankomst 10. juni.

Første som seiler Panamakanalen

Båten er bygd i 2009 Ved Aas mek og har byggenr 185.

– Dette er en standard brønnbåt og den første fra NFT som seiler panamakanalen. Fartøyet er utstyrt med avlusningsanlegg, sorteringsanlegg og luftere for lukket transport og behandling, opplyser Oddleif Wigdahl, operasjonssjef i Norsk Fisketransport.

Kontrakten er det Intership som har fått og varer 12 mnd + seilingstid.

– Brønnbåten skal brukes til behandling av fisk, opplyser Wigdahl.

Daglig leder Ole Peter Brandal i Intership sier til kyst.no at fartøyet er kommet godt på vei mot målet i Canada.

– De er vel kommet til det Karbiske hav nå vil jeg tro, og såvidt jeg vet har ferden så langt gått bra og været har vært bra.

Ville ha enda et fartøy

Brandal sier at de allerede opererer et fartøy for Marine Harvest i Canada, og at det var de som etterspurte enda en brønnbåt.

– Vi har et godt kundeforhold der og de spurte om om vi kunne skaffe enda et fartøy, og det har vi gjort på kort tid. Vi har fått i stand en rask kontrakt med NFT, som vi vet leverer kvalitetsbåter og har erfarne mannskap ombord.

Brønnbåten sier han skal utføre avlusinger, samt behandle mot AGD og utføre smolt- og interntransport.

Ifølge Brandal har de to skiftene på fartøyet en ordning på seks uker på og seks uker fri.

– Det var mannskapet selv som ønsket dette, siden det er lang reisetid frem og tilbake. De er alle erfarne norske sjømenn som er ansatt av Norsk Fisketransport, opplyser han.