Folla Maritime Service skal levere to hurtiggående fartøy

Folla Maritime Service AS har inngått kontrakt med Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS om levering av hurtiggående fartøy av typen BMF 35.

Det kommer frem i en pressemelding. Fartøyet har følgende spesifikasjoner: Mål: 11 x 3m

Hovedmotorer: 2x Volvo D4260-DPH

Fart marsj/topp: 35/44

Plass til 8 personer

Fartøyet er designet av Innovation AS Folla Maritime Service har i tillegg to stk Follawork 35 under produksjon. Folla Maritime Service AS bygger fartøy i aluminium, og utfører service, reparasjoner, ombygging og oppgraderinger. Fra verftet Flatanger i Nord-Trøndelag har selskapet levert arbeidsbåter og hurtiggående fartøy til oppdrettsnæringa og andre aktører siden 1994.