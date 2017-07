Folla Maritime leverer fartøy til Indonesia

Folla Maritime Service AS har inngått kontrakt på levering av FollaWork 35 til oppdrettsaktør i Indonesia. Avtalen er en del av en totalleveranse fra Aquaoptima AS i Trondheim, hvor Folla Maritime er underleverandør.

Leveransen skjer på bakgrunn av økt interesse for norsk teknologi knyttet til oppdrettsnæringa. Fartøyet er verftets bygg nr. 67, og skal leveres i oktober 2017, melder Folla Martime i en pressemelding.

– Vi er stolte av at våre fartøy og norsk teknologi generelt vekker interesse i det internasjonale markedet. Vi opplever allerede stor etterspørsel etter denne fartøystypen i Norge, og det er spennende å se nye markedsmuligheter også i utlandet, sier Runar Brennvolleng, daglig leder i Folla Maritime Service AS.

Børge Søraas, CEO i AquaOptima AS sier etterspørsel etter norsk oppdrettsteknologi er internasjonalt økende og det er interesse for pakkeløsninger der ulike disipliner og teknologier tilbys samlet ovenfor sluttkunde.

– I dette prosjektet i Indonesia har AquaOptima AS, Aqualine AS, Folla Maritime Service AS, Steinsvik AS og Aqua-kompetanse AS gått sammen i en felles leveranse og oppstart av en oppdrettsvirksomhet. Vi jobber mot og forventer flere lignende prosjekt internasjonalt, legger han til.

Fartøyet har følgende spesifikasjon: