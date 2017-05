Folla leverer til NRS Finnmark

Folla Maritime Service melder at NRS Finnmark har fått overlevert sin første FollaWork 35.

Dette er det første av to søsterfartøy som er kontrahert hos Folla Maritime Service AS i Flatanger. Fartøyet er verftets bygg nummer 65. I tillegg er fartøyet utrustet med instrumentpanel/konsoller som er utviklet i samarbeid med Retronic AS.

– Vi er stolte av å kunne levere et godt produkt til NRS Finnmark. Fartøyet skal benyttes under tøffe værforhold, og har en utrustning som gjør at kunden vil få optimal utnyttelse av investeringen, sier daglig leder i Folla Maritime Service AS, Runar Brennvolleng, i en pressemelding.

Selskapet skriver de ser fortsatt stor etterspørsel etter denne fartøystypen, og har ytterligere to fartøyer under bygging.

– Denne fartøystypen dekker våre behov på en god måte, og vi synes så langt at Folla Maritime Service har levert et godt produkt med høy «finish». Vi gleder oss til å ta fartøyet i bruk, sier Ole Sevald Hansen i NRS Finnmark i meldingen.

Fartøyene har følgende spesifikasjon: