Folkefest for «Steigen»

Norsk Fisketransports tredje Havyard-bygde fartøy, «Steigen», ble denne helgen døpt med folkefest og DDE-konsert i Leivikbogen.

– Vi er så fornøyde med båten og båttypen og i NFT er folk viktig, så det måtte bli en folkefest, sier administrerende direktør i Norsk Fisketransport i en pressemelding.

– «Steigen» – et navn å være stolt av. Fin inni, fin utenpå. Jeg ønsker båt og mannskap god bør i alle fjorder og sjøer og de hav dere kommer i kontakt med, sa gudmor var Randi Flatfjord Grøntvedt da champagneflasken smalt i skutesiden på NFTs tiende fartøy.

Cermaq Norway har inngått en femårig kontrakt på nybygget, og allerede satt båten i arbeid.

Regiondirektør Nordland i Cermaq, Snorre Jonassen, som har kontrahert båten er også fornøyd. Under dåpen sa han at Norsk Fisketransport vant kontrakten fordi det er optimalt med sylindriske tanker, fordi «Steigen» kan gå med helt lukket system og fordi Cermaq med «Steigen» har fått et nytt og miljøvennlig verktøy i kampen mot lakselusa.

«Steigen» kom til Havyard Ship Technology i januar. Deretter gikk det bare rekordraske nitten uker å utruste båten som det normale som er rundt tretti uker. I innspurten var 220 personer i sving samtidig på Havyard Ship Technology i Leirvik for å få gjennomført den rekordraske utrustningen.

14 knop med fulle tanker

«Steigen» er av designtypen Havyard 587-design, 85 meter lang, 16,9 meter bred og har utstyr for avsiling av sjøvann under lasting av fisken til ferskvannsbehandling, utstyr til sortering og telling av fisk og RSW-system for kjøling. Selv med fulle fisketanker kan «Steigen» og søsterskipene «Havtrans» og «Namsos» gå i 14 knop.

MMC First Process har levert fiskehåndteringssystemet om bord. Steigen har et totalt tankvolum på 3200 kubikk og vil kunne laste cirka 640 tonn slaktefisk. Systemene er designet slik at prosessvann og transportvann fra alle operasjoner kan filtreres og behandles.

Båten vil også ha en ferskvannskapasitet på cirka tusen kubikk for etterfylling og utskifting av ferskvann under ferskvannsbehandling. I tillegg er båten utstyrt med det siste innen vannovervåking slik at man til enhver tid har full kontroll på alle vannparametere.