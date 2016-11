FMV signerer nybyggingskontrakt

– Kjekt å få nybyggingskontrakter i disse tider, sier verftsdirektør Hugo Strand til skipsrevyen.no. Kontrakten gjelder en arbeidsbåt for Stava Sjø med levering i februar 2017.

Fitjar Mek. Verksted og Stava Sjø har signert design- og byggekontrakt på en arbeids- og lokasjonsbåt av type HFMV W15 Sørfonn. Fartøyet er en katamaran med lengde 15 meter, bredde 12 meter og dybde i riss på 3,9 meter.

Hugo Strand forteller at båten har byggenr. 216 og skal designes og bygges i sin helhet ved verftsanlegget på Fitjar. Han fremhever videre at Stava Sjø har vært svært sentral i utviklingen av Sørfonn-, Vik- og Josdal-klassen.

– Dette er det femte fartøyet vi bygger for Stava Sjø, sier Strand. – Av de fire tidligere båtene var hele tre HFMV prototyper og vi som byggeverft sammen med Heimli Ship Design har all grunn til å være takknemlig for det.

De tidligere leverte båtene til Stava Sjø er «Smaragd» levert i 2011, «Safir» levert i 2013 (nå solgt til Aqua Seawork), «Rubina» levert i 2015 og «KS Multi 01» levert tidligere i år. Verftsdirektør Strand sier det er en stor anerkjennelse av design- og skipsbyggingsmiljøet på Fitjar at et så kompetent og velrennomert rederi som Stava Sjø igjen velger HFMV design og bygging ved FMV.

Kapasiteter

FMV216 får et dekksareal på 100 m2 og utrustes med to kraner med kapasitet på hhv. 65 og 32 t/m, 60 tonn vinsj (frislipp er integrert med haikjeft arrangement), haikjeft, guidepinner og hekkrull arrangement. Hovedmaskineriet består av to 650 hk dieselmotorer, 2 stk. generatorer gir 46 kW hver.