FMV overleverer «SAS Leo» til Servicebåt AS

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Servicebåt AS får overlevert fortøyningsfartøyet fra Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) onsdag, og «SAS Leo» skal rett i drift for Lerøy Vest.

Selskapet skriver på sine Facebook-sider at det er stor stas med enda ett nytt fartøy i familien.

– «SAS Leo» er godt utrustet for å ta fatt på de tøffeste oppgaver, skriver de.

Rett i drift

Mons Ove Hauge, styreleder i selskapet opplyser til kyst.no at båten ikke er i fast chart, men går på oppdrag som kommer.

– Akkurat i dag er det en periode for Lerøy Vest fartøyet skal operere, sier han.

Det ennå ikke er fastsatt noe dato for dåp av fartøyet.

Kyst.no har tidligere skrevet om det nye fartøyet da det var under ferdigstilling, for mer info om fartøyet og satsingen les saken her.

Hauge har tidligere opplyst at Leo har en mindre hjelpevinsj for avlasting i forbindelse med fortøyningsarbeid. Den har også en plateholder for avlåsing av koblingsplater ved fortøyning og egne fester for å sette på en mobil haikjeft med kjetting og trosselås på 20 tonn kraft. Fartøyet har fått påmontert en ekstra kran på 32 t\m med seks tonns vinsj forut på styrbord side.

– Fartøyet er fullt utrustet for å påta seg oppgaver med fortøyningsarbeider selv etter den forventede innskjerpingen av slikt arbeid og påbudet om utstyr som vi forventer kommer i 2018. Det har også en ny type spylepumpe integrert i babord skrog, forklarte Hauge.

Fartøyet skal ha ett mannskap på fem, der to er på jobb og tre har fri. Dette går i rotasjon.

Nøkkeltall «SAS Leo»: