Fjord1 skal kutte CO2-utslippet på Skyss-fergene med 87 prosent

Hordaland fylkeskommune og Skyss har tildelt Fjord1 kontrakt på syv fergesamband. Teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO, Marius Gjerset er svært fornøyd med tildelingen.

Med Fjord1s fergedrift går Hordalands fergetrafikk hovedsaklig over til elektriske løsninger og reduserer det totale drivstofforbruket.

I sitt anbud har selskapet forpliktet seg til å redusere energibruken med 60 prosent og CO2-utslippene med 87 prosent, sammenlignet med dagens utslipp.

– Offentlige anskaffelser helt avgjørende

– Dette viser at det grønne skiftet i maritim sektor ruller for fullt, sier Gjerset til Skipsrevyen og trekker frem betydningen av at det offentlige går foran som bestiller for å få utviklet nye klimaløsninger.

– Offentlige anskaffelser er helt avgjørende for å sette fart på denne utviklingen, og dette er et prakteksempel på hva vi kan få til når det offentlige stiller miljøkrav, sier Gjerset, og legger entusiastisk til:

– Dette er resultater som er bedre enn de kravene som ble stilt i anbudet, så dette viser at tøffe krav kan gi enda bedre resultater i form av innovasjon og utslippskutt enn ventet. Det skjedde i Sør-Trøndelag, og skjer også nå i Hordaland.

Men billig blir det ikke. – Prisen for å drifte disse sambandene er høyere enn dagens kontrakter. Fylkeskommunen har stramme økonomiske budsjetter rammer og må hvert år kutte i budsjettene. En økning i fergekostnadene er utfordrende, og man må prøve å finne løsninger for å gjøre det mulig å ta vare på miljøet, samtidig som man har kontroll på de budsjettmessige konsekvensene, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun i en pressemelding.