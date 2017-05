Fjord1 bygger miljøferger til en drøy milliard

Fergerederiet Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag signert kontrakt for drift av Sunnmøres to største fergesamband: Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm.

Anbudsperioden starter med tre nybygg på Hareid-Sulesund i 2019 og to nybygg på Sykkylven-Magerholm i 2020. Alle fergene vil få plass til 120 personbilekvivalenter.

Les også: Fra 2020 dominerer Fjord1 Hordaland

Til skipsrevyen.no opplyser administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, at investeringsrammen for de fem fergene ligger på 1,1 milliard kroner.

– Vi står i disse dager mellom tre verft, og håper vi har tatt en avgjørelse i løpet av en 14 dagers tid, sier Neteland til skipsrevyen.no.

Han legger til at fergene etter planen skal være helelektriske, og leveringsklare til oppstart i 2019.

Les også: Havyard bygger tre helelektriske Fjord1-ferger

– Vi ligger et par uker etter, men vi er fortsatt ved godt mot og har ambisjoner om at fergene skal være klare til vi tar over driften.