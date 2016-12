Fjord Line jakter nytt miljøskip

Fergerederiet Fjord Line vant konkurransen om to nye avganger på ruten Sandefjord-Strømstad, og må dermed ut og finne nytt fartøy.

Det skriver Fjord Line i en pressemelding.

Rederiet har av Sandefjord kommune blitt tildelt rutetidene kl 07:00 og kl 13:30, dermed dobles antallet Fjord Line-drevne ruter mellom Sandefjord og Strømstad. Per i dag trafikkerer M/S «Oslofjord» strekningen på avgangstidene Kl 08:30 og kl 15:20.

Etter en miljømessig oppgradering av «Oslofjord», som stod ferdig for bare to år siden, er planen at dette skipet skal gå på de nye rutene, mens nyanskaffelsen vil overta «Oslofjords» nåværende avgangstider.

– Vi går nå umiddelbart i gang med å finne et skip hvor utslipp og støy vil være redusert til et minimum. Vi deler Sandefjord kommunes tøffe miljøambisjoner og kommer til å presentere et skip som både passasjerer og kommunens innbyggere vil sette pris på, sier administrerende direktør Rickard Ternblom i en pressemelding.

Anskaffelsen av et nytt skip og doblingen av rutetilbudet mellom Sandefjord og Strømstad er ikke den eneste kapasitetsøkningen fergerederiet er i gang med om dagen. MS «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» vil i løpet av 2017 og 2018 bygges på og øke lugarkapasiten med 20 prosent.