«Fjord-Kongen» skal transportere verftsarbeiderne ut til Aasta Hansteen-understellet

Den nesten 50 år gamle fergen «Fjord-Kongen» har transportert passasjerer over hele landet. Da skipper Terje Kragset kjøpte fartøyet på tvangssalg for to år siden lå det på Stord. Nå kommer det tilbake for å transportere verftsarbeidere.

Understellet på det som blir verdens største Spar-plattform ankom Kvinnherad med verdens største tungtransportfartøy «Dockwise Vanguard» i midten av juni. Derfra skal det taues til Digernessundet hvor Kværner Stord og Technip skal sluttføre arbeidet.

– For oss begynner arbeidet i midten av juli, da skal vi transportere arbeidere ut klokken syv om morgenen og klokken syv om kvelden, sier Kragset til skisprevyen.no.

Til å begynne med er det snakk om transport av 100 arbeidere, men antallet kan øke på sikt, totalt kan «Fjord Kongen» ta 300 passasjerer.

Den gamle fergen som etter planen skal ligge ved en lekter like ved, er utstyrt med 25 splitter nye kontorplasser, garderobe og kiosk. Det skal også bli mulighet for å oppbevare matpakker om bord.

Flerbruksbåt

Siden den ble bygget i 1968 har fergen transportert passasjerer. Mellom Askøy og Bergen under navnet MF «Kleppestø», på Sunnhordland som «Digernes» og fra Oslo til Nesodden under navnet «Bamse Brakar».

Siden Kragset kjøpte båten, og fikk den malt rød etter datterens ønske, har han benyttet den både som flytende motebutikk, utested og som turistferge på Nærøyfjorden.

Hva som skjer etter at Aasta Hansteen-plattformen er sluttført er ennå ikke sikkert, men Kragset drømmer om å fortsette med fjordcruise. Med styrhuset på midten er det godt med plass for de reisende å nyte utsikten på dekk.

– Jeg bor i Stavanger, så på sikt er drømmen å transportere cruisepassasjerer på Lysefjorden til Preikestolen, sier Kragset avslutningsvis.