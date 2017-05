Fitjar Mek bygger sin første Salt-båt

Det Karmøy-baserte rederiet Cetus AS har kontrahert ny, pelagisk nordsjøtråler fra Fitjar Mek Verksted. Fartøyet vil i følge en pressemelding være verdt mer enn 200 millioner kroner.

Designet på nye «Cetus» er Salt Ship Designs første fiskebåtdesign til norsk rederi, og designselskapets tredje fiskerikontrakt siden oppstarten i 2012. Det er også første gang Fitjar Mek Verksted bygger fartøy med Salt-design.

Med kontrakten for «Cetus» på plass er det for tiden 11 Salt-design under bygging, blant annet ved Kleven, Myklebust og Cemre Shipyard.

Les også: Salt vinner sin første offshorevind-kontrakt

Fiskefartøyet blir 65 meter langt og 14 meter bredt, og skal utstyres som en ren pelagisk tråler. Mye av utstyret er ennå ikke bestemt, men planen er å få hovedutstyret på plass i løpet av neste ukes Nor-Shipping.

Skroget skal etter planen ankomme Fitjar i august 2018, og overleveres rederiet i februar 2019.