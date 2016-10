Nyetablering: Firda Shipping

av Therese Soltveit, kyst.no

Daglig leder i Firda Seafood Ola Braanaas bekrefter ovenfor kyst.no at de har etablert selskapet Firda Shipping, som skal drifte selskapets flåte.

Han påpeker at selskapet er nyetablert og planene for selskapet er under utarbeiding.

– Selskapet ble stiftet for noen måneder siden og skal stå for håndteringen av fartøyene våre, sier Braanaas.

Ifølge purehelp.no har selskapet kun én ansatt, og ble stiftet 15.06.2016. Styret består av Ola Braanaas som administrerende direktør og styreleder, Anne Sofi Utne og Mons Alfred Paulsen står opført som styremedlemmer.

Etter det Kyst.no erfarer skal det nyetablerte selskapet allerede ha kontrahert et nybygg på 40 meter fra Tyrkia, og fartøyet skal brukes til lusebehandling.

Braanaas vil ikke kommentere dette noe ytterligere.

Firda Seafood har i år kjøpt to oppdrettsbåter, og Braanaas ser ikke bort fra at de vil kjøpe flere til neste år.