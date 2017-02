«Firda Fighter» klar til kamp

Firda Shippings aller første fartøy har endelig ankommet Norge. Nå gjenstår bare godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet og montering av avlusingsutstyr før «Firda Fighter» og skipper Christian Hatlem Skår kan kaste seg ut i kampen mot lakselusa.

Fartøyet som er designet og innredet av Havsula Design er 34 meter langt og 10 meter bredt, og har et dekksareal på om lag 180 m2. Det er Artic Groups datterselskap Atløy Båt og Marina som har hatt ansvar for byggeprosessen og solgt båten til Firda Shipping.

Byggearbeidet i Tyrkia ble sluttført ved ADA Shipyard.

– Den ble dessverre kraftig forsinket, men nå har den endelig kommet til Norge. Vi gleder oss stort til å ta den i bruk, sier Christian Hatlem Skår, kaptein og flåteansvarlig i Firda Shipping.

«Firda Fighter» er av RINA-klasse og skal gå i fartsområde 4. Båten holder 11,2 knop, og drives frem av to 495hK Badouin hovedmotorer. Det er også thruster i begge ender og to vridbare propellanlegg.

Skår forteller videre at båten nå gjennomgår noen utbedringer for at den skal bli godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Deretter skal det monteres to komplette Optilice-avlusningslinjer.

– Det gjør oss i stand til å skånsomt og effektivt behandle opp til 200 tonn fisk i timen, med det vi mener er det beste utstyret som er tilgjengelig på markedet i dag.

Per i dag er «Firda Fighter» Firda Shippings eneste fartøy, men Skår har også ansvaret for de andre arbeidsbåtene til Firda Seafood Group.

Han poengterer at det er ørret og laks som er viktigst og det de lever av, men at for å produsere god fisk trenger de også godt verktøy.

– Det er her «Firda Fighter» og Firda Shipping kommer inn i bildet, avslutter Christian Hatlem Skår.