Fiks ferdig på fem måneder

Havyard Leirvik setter trolig ny rekord i bygging av arbeidsbåt til oppdrettsnæringen når de i dag overleverer «Gina Mary» til det skotske rederiet Inverlussa. Fem måneder tok det å bygge det 25 meter lange fartøyet.

En stolt prosjektleder, Tor Arne Leine, forteller til kyst.no at absolutt alt er gjort ved verftet i Leirvik i Sogn. Hen mener det er mer enn 20 år siden verftet bygget et komplett skip ved anlegget. Men nå har det igjen blitt aktuelt. Sammen med reder, Ben Wilson, tar han oss med på en rundtur på fartøyet. Like før overlevering er det hektisk aktivitet om bord. Arbeidsfolk over alt som jobber på spreng for at alle detaljer skal skal falle på plass.

Dyrere, men bedre

Ben Wilson, administrerende direktør i Inverlussa, er godt fornøyd med resultatet.

– Standarden og kvaliteten på arbeidet er meget bra, men så er det jo også dyrere enn om vi skulle ha gjort dette hjemme i Skottland, sier han til kyst.no. Rederiet har i designet av båten lagt vekt på at det skal være et multifunksjonelt fartøy som med enkle grep kan rustes for ulike oppgaver. Det er rikelig med kran-og vinsjkapasitet ombord, noe som gjør fartøyet velegnet til anker- og fortøyningshåndtering, lusebehandling eller andre oppgaver er dette fartøyet rustet for. Designet er det skotske Mcduff som står for.

– Dette blir vårt tiende fartøy. I september/oktober i år får vi søsterskipet som allerede er i arbeid hos Havyard Leirvik, forteller Ben Wilson. «Gina Mary» skal gå på en kontrakt for Marine Harvest Scotland. Mange av de øvrige fartøyene i flåten går på lange kontrakter, og noen på spotkontrakter.

– Vi har oppdrag for alle de store selskapene i Skottland, sier rederen, som holder til på Isle of Mull.

Kort byggetid

– Hva er det som gjør at dere har en så kort byggetid som for arbeidsbåten «Gina Mary»?

– Vi har hatt ressurser og vi har hatt god plass. Dette er et mindre fartøy som vi ikke har veldig mye erfaring med. Da vi priset oppdraget var det en vesentlig faktor at det er to av samme typen, forteller han, og viser oss flere av modulene til neste fartøy som allerede er monteringsklare. Prislappen ved kontraktsinngåelse var 30 millioner kroner for «Gina Mary». Den endelige prisen ligger noe høyere.

– Det henger sammen med at fartøyet ble forlenget med to meter. I tillegg er det en del endringer som gjør at prisen ble noe høyere, sier han, og poengterer at arbeidsstokken ved verftet har gjort en fantastisk jobb. En ikke uvesentlig årsak til at byggetiden har vært kort og kvaliteten god, mener Leine.

Gode ordreutsikter

Havyard Leirvik har i likhet med en rekke andre verft langs kysten hatt flest oppdrag for oljerelatert virksomhet de siste årene. Men nedturen i oljebransjen har ført til at Havyard må se alle muligheter som byr seg.

– Vi har gjort et bevisst valg om å satse på brønnbåt. I disse dager overleveres en, og i 2019 skal verdens største brønnbåt levere til Sølvtrans, forteller han. Året i år er ikke av de sprekeste for verftet hva gjelder ordrer, men neste år blir det betydelig bedre.

– Da har vi fire overleveringer. Tre ferger og en fiskebåt, forteller Leine, som tror at 2018 kan bli ett av de meste hektiske ved verftet.

Hoveddata «Gina Mary»

Lengde: 25 meter

Bredde: 9,7 meter

Dybde: 3,5 meter

Fart: 11 knop

Bollard Pull: 15 tonn