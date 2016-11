Festhelg i Ålesund

Ålesund by kan se frem til en skikkelig festlørdag. For det er ikke bare Sølvtrans’ «Ronja Supporter» som skal døpes i morgen. Også Rostein skal døpe sin brønnbåt «Ro North», samt at Larsnes Mek. feirer 35 år.

Festen sparkes i gang allerede fredag, med dåpen av «LOS 127», den første i en serie nyutviklede losbåter levert av Maritime Partner til Buksér og Berging AS. Designet har fått typebetegnelsen Alusafe 1620 BB Pilot, der ”BB” står for ”Buksér og Berging”.

Buksér og Berging ble tildelt 10-års kontrakt for tilbringertjeneste av los på sjø av Kystverket, «LOS 127» er den første av to som Maritime Partner bygger for rederiet og kontrakten inneholder også en opsjon på ytterligere åtte båter.

Rostein venter flere

«Ro North» byggenummer 56 fra Larsnes Mek. er 82,1 metere lang og 15,5 meter bred. Brønnbåten rommer 3500 m3 fisk, og er utstyrt med et diesel-elektrisk fremdriftssystem, bestående av fire Yanmar 6EY22 ALW,1300kWe dieselmotorer, samt to elektriske fra Siemens på 1200/1800kW

Søsterskipet «Ro Server» hadde sin dåp i Florø 18. juni, og i løpet av 2017 venter Rostein nok en leveranse fra Larsnes – byggenummer 57, Ro West.