Synspunkter fra utstillerne

Nor-Shipping: På messens siste dag tok vi en runde for å høre hvordan uken var for noen av utstillerne.

Ole Petter Novsett, regional salgsdirektør i Disruptive Technologies:

– For oss som driver med sensorteknologi og er samarbeidpartner med Siemens, har det vært veldig interessant å være her for vår del.

Bernt Fanghol, salgdirektør, og Rune Eriksen, salgs manager i Telenor Maritime:

– Vi snakker om at Telenor har samlet alle maritime aktiviteter i et selskap. Det skjedde i mars 2016. Vi har nå alle basestasjoner på offshore, og har en ti års avtale med Statoil på 4g.

Tor Henning Andreassen, direktør i Skipper:

– Vi er et helnorsk firma som gjør all produksjon av våre ekkolodd og fartslogger i Norge. Denne uken har vi vist frem de nye seriene her på Nor-Shipping, med stor suksess. Vi har om lag 400 leveransen i året, og har blant annet levert til forskningsskipet Fridtjof Nansen.

Marianne Hansen, Furuno:

– Vi har hatt mange kunder på besøk. Det vi skiller oss ut på er at vi har mange produkter, deriblant vår nye bro med 55 tommer skjerm og et nytt havneovervåkingsystem, utstilt på standen slik at de som vil kan få en skikkelig gjennomgang av produktene. Vi har hatt med oss representanter fra Norge, Danmark, Sverige og Japan.

Petter Kristiansen, salgsdirektør i Fayard:

– Det har vært en veldig grei uke med masse besøk på standen. Mine gamle kontakter fra Orskov kommer også og besøker meg på Fayard-standen. vi er Nord-Europas største verft og har et godt belegg så langt i år.

Magnus Malmstrøm, salgs manager, Oresund Drydocks:

– Synes man ikke så finnes man heller ikke, Det er med andre ord viktig å være tilstede på messer som Nor-Shipping. Norge er et viktig marked for oss.