Fem fjes på Nor-Shipping

Skipsrevyen.no har tatt pulsen på årets shippingbegivenhet. Her er et knippe av de flotte folkene som frekventerer varemessen på Lillestrøm denne uken.

Bonnie Sjöblom, konsulent i Business Sweden:

– Vi er Sveriges svar på innovasjon Norge og holder spennende seminarer her på messeområdet sammen med andre svenske aktører i den maritime sektoren, deriblant Rolls-Royce, Terntank og Wallenius Marine. Vi er her for første gang i år. Vi håper vi får masse besøk her – ikke bare av svensker – her er alle velkomne.

Christoffer Kobro, senior visepresident i Skuld Offshore:

– Jeg er her for å få kjennskap til ny teknologi og innovasjon, vi ser på trender innen den den teknologiske utviklingen for å ta temperaturen på hva som kommer. Som forsikringsselskap er vi opptatt av risiko, og med ny teknologi dukker det opp nye risikoområder. Produktet vårt må følge industriutviklingen, og gjerne ligge litt foran.

Joji Singh, Marine depot (Miami), administrerende direktør:

– Vi er her for å møte kunder, samt at vi ser nærmere på teknologi- og IT-løsninger i næringen. Implementering av ny teknologi på skip er svært interessant. På Nor-Shipping får man sett hele bildet av den biten.

Øyvind Rasmussen, Key Account Manager i Bring:

– Vi er her for å reklamere for Bring og de tjenestene vi kan tilby offshore og shipping. Alle som er her som kjøpere eller selgere av varer som på et eller annet tidspunkt skal flyttes på, er potensielle kunder. Her på messen skal vi spre kunnskap om avdelingen vår, treffe kunder og få nye kontakter.

Lene Mathisen, innkjøp/salg/logistikk i Wide:

– Vi selger luftinntaksrister til marien offshore, bygg/ventil og containerbransjen. Her viser vi frem det vi har. Vi knytter nye kontakter og opprettholder gamle, effektiv nettverksbygging rett og slett. Effektive salg for vår del, skjer gjerne i etterkant. Vi er små i størrelse sammenlignet med noen av de store selskapene som stiller ut her.