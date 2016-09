Får ikke selge redningsskøyter til Iran

Båtservice Mandal og NHO protesterer, men kommer ingen vei uten godkjennelse fra norske myndigheter.

Utenriksdepartementet hindrer Båtservice Mandal i å få selge sine 20 meters redningsskøyter til Iran. Det er NHO og verftet selv som hevder dette. UD gir «ingen kommentar».

De internasjonale sanksjonene mot Iran er hevet og et stort marked for vestlige produkter er åpnet. Båtservice Mandal har årelang erfaring på det iranske markedet og har reelle muligheter til å skape sysselsetting ved verftet i Mandal – hadde det ikke vært for at UD har satt foten ned.

En rekke europeiske maritime leverandører er allerede kommet langt i sin bearbeiding av det iranske markedet, og dette gjøres i samarbeid med sine nasjonale myndigheter. Fordelen til Båtservice Mandal, og adm.dir. Bjørn Fjellhaugen, er at man allerede har etablerte forretningsrelasjoner til Iran, bygget opp over mange år – men nødvendige oppbakkingen fra norske myndigheter uteblir.

Uforståelig story

Storyen er langt på vei uforståelig: Verftet i Mandal har opp gjennom årene levert 38 båter av forskjellig størrelse til Iran. I 2011 fikk verftet godkjennelse fra norsk UD om salg av ti redningsskøyter. Kort tid etter snudde norske myndigheter og nektet likevel salg av disse båtene, etter press fra USA som mente at redningsbåtene kunne bygges om til krigsfartøyer.

Norsk Industri ved maritim bransjesjef Lars Gørvell-Dahll avviser problemstillingen. I et intervju med Dagens Næringsliv poengterer han at man ikke trenger ombyggede redningsskøyter bygget i tynne aluminiumsplater for å utgjøre en sikkerhetstrussel mot USA. – Da er det nok med åpne båter med påhengsmotorer, sier han og stiller seg uforstående til UDs holdning om ikke å godkjenne salg av redningsskøyter til Iran.

Store kontrakter

For Båtservice Mandal handler det om store kontrakter. Da FN og EU opphevet sin sanksjoner satte Fjellhaugen seg sporenstreks på flyet til Iran og fikk landet en avtale om levering av seks stk. 20 meters redningsskøyter. Men nå, åtte måneder senere, har UD enda ikke besvart søknaden. I ettertid har Mandal fått tilsagn om ytterligere ti tilsvarende fartøyer samt seks losbåter. I samme periode har Siemens fått levere avansert elektronikk og Airbus har fått på plass en mulig avtale om salg av 100 passasjerfly. Hva som utgjør den amerikanske sikkerhetsrisikoen, kan man undres over.

Gørvell-Dahll mener at Båtservice Mandal trolig er den norske maritime virksomheten med best kjennskap til det iranske markedet. – Det vil gi et meget uheldig signal til andre bedrifter i bransjen, samt selvsagt overfor potensielle iranske kunder om ikke Båtservice Mandal lykkes, sier Gørvell-Dahll til avisen.

Statistikken fra iranske myndighetene viser redningsoperasjoner utført de siste fem årene. De siste årene er det kun redningsskøyter fra Båtservice som har vært i drift. Tabellen viser personer reddet, og som nevnt nesten utelukkende med norsk-produserte fartøyer. De første redningsskøytene ble levert fra Båtservice i 2005-2006.