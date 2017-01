– Få heller sjøfolka i arbeid

Av: Arnfinn Ingjerd – Maritimt Forum Nordvest

Staten bruker mindre penger på den såkalte nettolønnsordningen når 1500 norske sjøfolk fra offshoreflåten har mistet jobben eller er permitterte. Maritimt Forum og sjømannsorganisasjonene mener de bør brukes til få sjøfolk ut i jobb igjen.

– Nettolønnspotten er en rammebevilgning og et underforbruk betyr at pengene tilbakeføres, men vi skulle ønske at det ble heller ble brukt på omstilling for å få noen av de 1500 arbeidsledige sjøfolkene i arbeid, sier daglig leder i Maritimt Forum Tord Dale.

– For det beløp som nå står ubrukt kunne man styrke nettolønnsordningen slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige i NIS segmentet, det ville være et klokt omstillingstiltak og sikret sjøfolk arbeid sier Hans Sande, direktør i Sjøoffisersforbundet.

Fallet i oljepris har rammet den maritime næringen hardt, og mer en 150 skip ligger i opplag. Konsekvensen er at så mange som 1500 norske sjøfolk har mistet jobben eller er permitterte. Færre sjøfolk i jobb betyr også færre utbetalinger i den såkalte nettolønnsordningen. I statsbudsjettet er bevilgningen en såkalt rammebevilgning som justeres etter hvor mye det er behov for å betale ut. Fremfor å se om en kan bruke summen på en bedre måte tar regjeringen nå pengene for å bruke på andre områder.

Norske eide og registrerte skip i deep sea segmentet bruker i all hovedsak utenlandske sjøfolk for å være konkurransedyktige. Det gis en begrenset skatterefusjon for norske sjøfolk. Maritimt Forum og Sjøoffisersforbundet mener flere ville blitt sysselsatt om ordningen ble justert slik at flere sjøfolk fikk jobb i internasjonalt fart.

– Vi må være så ærlige å si at vi ikke tror aktiviteten offshore kommer tilbake på det nivået vi så før 2014. Skal vi sikre næringen erfaringsbasert kompetanse må vi styrke ramme­vilkårene i andre segment. Ved å endre innretningen noe blir det mer attraktivt å ta på norske sjøfolk på skip gjør gass- og kjemikalietransport og bøyelastere. Det ville vært en god omstillingspolitikk, sier Dale.

Maritimt Forum har sammen med Norges Rederiforbund og Sjømannsorganisasjonene spilt inn til Stortinget at en bør styrke nettolønnsordningen for skip i NIS slik at flere sjøfolk kan få jobb der. – Vi ber Stortinget og regjeringen vurdere dette. Det er mulig med noen enkle justeringer. At sjøfolkene nå går arbeidsledige er kostbart på alle måter, vi mister kompetanse og skatteinntekter, og det koster å betale arbeidsledighetstrygd, sier Dale og Sande.

Et regjeringsnedsatt utvalg anbefalte nettopp å likestille støtten til skip i tradisjonell utenriks­fart med ordningen som er for offshore skip, service fartøy, passasjerskip i utenriks­fart og fraktefartøyer. Dette ville bringe ordningen i tråd med det som øvrige rederier innen EU praktiserer.

Dette er nettolønnsordningen:

Ordningen gir norske rederier med norskregistrerte skip skatterefusjon for norske sjøfolk de tar om bord. Dette gjør det mulig å eie og drive skipet fra Norge med norske sjøfolk, og på den måten styrkes det norske flagget og den maritime næringen i Norge. En beregning Menon Business Economics gjorde av ordningen i 2013 viser at skatteinntektene og verdiskapingen samlet sett blir høyere enn kostnadene ved ordningen. Kompetansen hos sjøfolk som har hatt aktiv tjeneste til sjøs er etterspurt i maritime næringen. Tilbakemeldingene sjøfolkene gir til industrien på land er også viktig for produktutvikling og innovasjon.