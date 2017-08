EU-støtte til finsk-svensk EU-prosjekt

Havnene i Stockholm, har sammen med Åbo Hamn, Mariehamns Hamn og Viking Line fått 12,7 millioner Euro gjennom programmet Connecting Europe Facility, CEF, for EU-prosjektet NextGen Link.

Stockholms Hamner skriver på sine nettsider at prosjektet handler om å oppgradere sjøfartsforbindelsen mellom Åbo-Mariehamn-Stockholm med et nytt LNG-skip, og forbedringer i infrastrukturen i havnene.

Viking Line har bestilt et nytt skip, noe som innebærer økte krav til håndtering og effektivitet i havnene. Investeringer i havneinfrastrukturen fyller dette behovet. For Stockhoms havner sin del, handler det om å installere et Intelligent Transport Systems for effektiv terminaldrift og trafikkhåndtering.

Forbindelsen Åbo-Stockholm ligger på den såkalte Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som er en korridor av transportinfrastruktur som EU har utpekt som særlig prioritet innenfor det Trans-European Transport Network, TEN-T.

Prosjektet NextGen Link er i tråd med EUs prioriteringer i TEN-T, fordi det bidrar til økt bruk av mer bærekraftig drivstoff til skipene og dermed redusere utslippene og forbedre og effektivisere logistikken av koblingen mellom Åbo og Stockholm.

EU-prosjektet som ledes av Åbo Hamn foregår mellom 2017 og 2020.