Etablerer servicesenter for oppdrettsbåter

Av: Linn Therese Skår Hosteland/kyst.no

Neste sommer får Sørebø i Hyllestad sitt eget servicesenter for oppdrettsbåter. – Vi er nå flere aktører som har gått sammen for å etablere «Sevicesenter Sogn og Fjordane» for både reparasjon og vedlikehold av oppdrettsbåter, forteller Fred Åge Hyllestad til kyst.no.

Fred Åge er oppvokst på Hyllestad og har over 20 års erfaring som bilmekaniker og reparatør. Da han fant ut han skulle starte for seg selv med noe nytt, fant han ut at hans fagkompetanse og erfaring innen mekanikk lett kunne overføres til båter. Han kjøpte derfor det nedlagte industriområdet i Hyllestad og setter nå gassen mot havbruksnæringen.

– Jeg overtok området for ett år siden og har siden da drevet med skadereparasjon av fritidsbåter og biler, i tillegg til overflatebehandling av stål. Vi har mye oppdrettsvirksomhet i kommunen og målet har hele veien vært å jobbe med havbruksnæringa. Nå er rammeavtalen og tillatelsen til bygging av slipp på plass, så da kan vi endelig starte, sier han til kyst.no.

Industriområdet har stort uteareal med kai, og mekanikeren sier han vil ha på plass kompetanse til å ta seg av alt fra servicebåter til katamaraner som er driftes i næringen.

– Næringen i området har etterspurt tjenesten og således forventer vi at markedet er godt tilstede, legger Hyllestad til.

Stort areal

Han driver i dag firmaet Finio som skal stå for driften av både slipp og haller på området, og Freto Eigedom som han er medeier i, står for byggingen av slipp og videreutvikling av industriområdet.

Området er i dag blant annet utstyrt med tre haller. To på 500 kvadrat og en på 300 kvadrat. Det er i disse han ønsker å gjennomføre arbeid på båtene.

– Vi ønsker å gjennomføre alt fra overflatebehandlinger, til elektro og hydraulikkarbeid inne i isolerte haller slik at jobben blir av bra kvalitet og vi slipper påvirkningen fra Vestlandsværet, forteller han.

Han påpeker at det tar tid å bygge opp en virksomhet, men at slippen skal være på plass neste sommer.

– Det som tar tid i slike oppstartsprosesser er å få på plass tillatelsene. Nå når det er på plass vil byggingen gå kjapt, sier han.

Hva slippen koster vet han ikke, da de er inne i anbudsperioden fra ulike entreprenører og de ikke har bestemt seg for hvem som skal bygge.

– Vil skape arbeidsplasser

Interessen fra både aktører og lokalbefolkningen forteller han er stor.

– Vi får også god støtte fra lokalbefolkningen, fordi de ser at vi prøver å skape noe. Industriområdet har ligget nærmest dødt i flere år og vi er nå spent på å se hvor mye liv vi kan få i det. Da det var i full drift var det 30-40 arbeidsplasser i sving. Vi ønsker nå å skape nye, legger han til.

Han påpeker at det mesteparten av næringsvirksomhet i kommunen per i dag er havbruksrelatert.

– Dette er også hovedårsaken til at jeg velger å satse på dette området. Skadereparasjoner av biler og fritidsbåter vil jeg også fortsette med, men i fremtiden vil havbruksnæringen være hovedsegmentet, konkluderer han.

Eiva Safex (forankring), Bjørn Andre Leppa (hydraulikk) og en notleverandør er noen av aktørene han er i dialog med for etablering i industriområdet.