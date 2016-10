Armebånd skal redde liv

Gründerne i Scan Reach håper at et sensorarmebånd kan erstatte penn og papir, som i dag brukes for å skaffe oversikt når alarmen går.

Geir Todnem jobber sammen med gründer Arild Sæle i Scan Reach, og understreker viktigheten av tidsperspektivet når det skjer en ulykke. Todnem som selv har bakgrunn fra beredskapsledelse, vet alt om hvor kritisk det er å få hentet ut folk, når en ulykke har inntruffet.

– Vi har utviklet et produkt som skal gi kapteinen eller beredskapsledelse umiddelbar kontroll på hvor alle personer som er om bord befinner seg. Det betyr at når alarmen går så får kapteinen et bilde opp på skjermen sin som forteller ham hvor alle er. Vårt system kan sammenstilles med for eksempel informasjon fra brannvarslingssystem o.l. som sier noe om det er røykutvikling og varme på en del av skipet, og om det befinner seg personer i dette området som beveger seg unaturlig. Basert på det kan man iverksette redningsoperasjoner umiddelbart, forklarer Todnem.

I dag foregår personellkontrollen med penn og manuelle lister. Men det kan fort bli komplisert og vanskelig å holde oversikt med mange folk om bord.

– Erfaringen tilsier at det ofte er svært krevende å møte dagens krav, og at tid er kritisk faktor ved hendelser. Løsningen InRange gjør det mulig å får oversikten i løpet av et par sekunder, hevder han.

I utgangspunktet skal dette produktet kunne brukes på alt fra enmannssjarker til opprettsanlegg og store passasjerskip.

– Systemet krever at personer om bord tar på seg en device som gjør at man kan spore dem. Derfor er det nok foreløpig mest aktuelt på skip der folk befinner seg en viss periode, mener han.

For at InRange skal holde seg innenfor personvernlovgivningen er systemet kun aktivt når en faktisk beredskapssituasjon oppstår, eller ved øvelse. ID-nummeret i brikken er ikke knyttet opp mot navn, det må eventuelt søkes opp i etterkant.

Testing hos sjøforsvaret

Det har blitt lagt ned mye tid i å lage et trådløst system som kan plugges direkte i stikkontakten om bord. Systemet krever ingen kabling, og har backupstrøm av tre måneders varighet på batteri.

Scan Reach har et skip hos Sjøforsvaret som de bruker som testfasilitet. – Der har vi funnet ut hva som funker i de maritime miljøet. Trådløs kommunikasjon i skip og i stålmiljø er jo ikke bare enkelt. Derfor har vi jobbet mye med det, medgir Todnem.

InRange skal etter planen være klart til installering i 2017.