Esvagts nye fartøy ferdigstilles og legges i opplag

Esvagts kommende crew change-fartøy ble nylig sjøsatt ved verftet Zamakone Shipyard i Bilbao, Spania.

Det danske rederiet skriver i en pressemelding at fartøyet som nylig ble sjøsatt vil sluttføres og gjennomføre sjøprøver frem til 1. august 2018. Da bil fartøyet etter planen står klart, og legges direkte i opplag.

– På grunn av nedgangen i Esvagts aktivitet har rederiet og Zamakone-verftet blitt enige om å utsette overlevering. Det ferdige fartøyet vil fra august 2018 legges i opplag ett år frem i tid, sier Kristian Ole Jakobsen COO i Esvagt.

Han legger til at verftet har vært veldig forståelsesfulle når det gjelder den nåværende markedssituasjonen og at det dermed betyr at ikke alle fartøyene er i operasjon.