Esvagt åpner i København

Det danske rederiet Esvagt, med hovedkvarter i Esbjerg, har etablert seg med kontor i København. Det kommer frem i en pressemelding fra rederiet.

Bakgrunnen skal, i følge administrerende direktør Søren Nørgaard Thomsen, være en kombinasjon av rekrutteringshensyn og en internasjonal eierkrets.

Dermed er Esvagt også å finne med kontor på Amaliegade i København, som leietakere hos Danmarks Rederiforening.

– Vi har vokst markant de siste årene, og har samtidig skiftet eiere. Der vi tidligere hadde mulighet til å trekke på kompetansen hos våre eiere i konsernet A.P: Møller Maersk, har vi i dag behov for å ha mer kompetanse på huset. Det har vist seg at vi kan finne rett match til oppgavene, men at det i noen tilfeller kan være vanskelig å finne den i nærheten av hovedkvarteret i Esbjerg, sier Nøregaard Thomsen i meldingen.

Han påpeker videre at kontoret i København rent logistisk gir en enklere adgang til selskapets internasjonale eiere.