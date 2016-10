En liten nedgang i antall ulykker første halvår 2016

Antallet registrerte ulykker er så langt i år lavere enn fjoråret, men antallet grunnstøtinger har økt.

Sjøfartsdirektoratet har registrert 233 ulykker på næringsfartøy frem til juli 2016. 117 av disse er kategorisert som personulykker, mens 116 er kategorisert som skipsulykker.

Når Skipsrevyen er i kontakt med Sjøfartsdirektoratet 12 oktober, har det heller ikke blitt etterregistrert flere ulykker for inneværende år.

Sammenlignet med samme periode i fjor der det ble registrert 255 hendelser, har det vært en nedgang.

– Det jobbes godt med dette i både næringen og direktoratet. Gode rutiner for sikker drift reduserer risikoen for ulykker. I 2017 skal derfor Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyringssystem, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I dokumentet «Fokus på risiko 2017» beskrives det hvordan Sjøfartsdirektoratet arbeider med risiko.

Av de i alt 657 fartøysulykkene som er registrert første halvår de siste fem årene, er 99 prosent knyttet til fiskefartøy, lasteskip eller passasjerskip. – Mange av funnene inspektørene våre gjør, kan tyde på at en del rederi ikke gjør nok for å forebygge ulykker. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2017, uttaler Akselsen videre. Han påpeker at gode holdninger til sikker drift starter på toppen.



Det har vært en økning i antall grunnstøtinger fra 35 første halvår 2015 til 42 første halvår 2016. Sjøfartsdirektoratet har ikke per dagsdato analysert disse tallene og kan derfor ennå ikke si noe om årsakene til dette. Normalt blir dette en del av analysene som gjøres i forbindelse med den årlige risikorapporten og utpeking av fokusområder.



Fatale fallulykker

Blant personskadene er det stor overvekt av støt/klemskader om bord. Disse to ulykkesgruppene utgjør om lag 68 % av personskadene i første halvår 2016. Det har vært registrert fire dødsulykker på næringsfartøy hittil i år. Alle de fire som omkom døde som følge av fallhendelse mens de var på arbeid – hvorav en falt om bord, og tre falt i sjø. Tre av de omkomne så langt i 2016 arbeidet på fiskefartøy, mens en av de omkomne arbeidet på lasteskip.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er fallulykker en av flere høyrisikohendelser som det jobbes spesielt med og som også har vært fokusområde for Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet.

Neste ulykkesstatistikk for næringsfartøy, som vil ta for seg siste halvdel av 2016, vil foreligge i slutten av januar 2017.